Надёжные и легальные букмекерские конторы РФ

У каждого любителя ставок рано или поздно возникает вопрос – как найти и выбрать надёжную, подходящую по условиям букмекерскую контору. В этом поможет список компаний, которые мы подобрали для вас. Здесь вы найдёте только легальные, лицензированные БК, которые существуют на протяжении многих лет и пользуются огромной популярностью среди любителей беттинга. Так вы можете быть абсолютно уверены в том, что не попадетесь мошенникам и не лишитесь денег понапрасну.

На странице собрана наиболее актуальная информация о существующих букмекерских конторах, а при создании рейтинга учитывалось множество наиболее важных факторов, среди которых:

Комфорт и удобство от пользования сервисом, а также простота регистрации новых пользователей в БК

Обязательное наличие лицензии для работы на территории РФ и проведения выплат в соответствии с законодательством

Наличие различных способов пополнения внутреннего кошелька и вывода денежных средств

Есть ли специальные предложения для новых пользователей сервиса, наличие бонусных программ в том числе и для активных посетителей и беттеров

Ведение прямых трансляций

Пользуясь представленным перечнем букмекерских компаний, беттеры смогут без труда определиться с наиболее подходящим для их целей веб-ресурсом, заключать пари на интересующие матчи и события, а также получать крупные выигрыши и спокойно выводить их предпочтительным способом.

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Рейтинг составлен, опираясь на «Рейтинг Букмекеров»

Лицензия на ведение деятельности

Теперь о лицензии у букмекеров. В России лицензию на букмекерскую деятельность может выдать только Федеральная налоговая служба. Это очень важно, так как раньше некоторые недобросовестные организации, зарегистрированные за границей, мошенническим образом обманывали игроков. В результате, после внесения депозита и случае выигрыша, такие компании не выплачивали беттерам их заработанные средства. Было очень сложно заставить таких букмекеров изменить свое поведение.

Сейчас, когда на территории страны деятельность букмекерских контор контролируется и регулируется уполномоченными организациями, игроки могут быть уверены, что в случае спорных ситуаций у них есть возможность защитить свои права и получить заслуженный выигрыш.

Каким должен быть подходящий сайт?

Есть также требования к веб-сайтам букмекерских контор. Сам ресурс должен быть максимально удобным в плане пользовательского интерфейса и безопасным, так как мы будем вводить наши личные данные и данные платежных систем. Также важно, чтобы шрифт был читаемым, а цветовая гамма приятной для восприятия.

SSL–сертификат SSL-сертификат обеспечивает зашифрованное соединение между браузером и безопасным веб-сайтом. Всегда обращайте пристальное внимание на изображение зеленого замка в левой части адресной строки и значения «https» на странице, прежде чем вводить свои личные данные, особенно при совершении платежных операций. Оно указывает на наличие защищенного соединения и поможет вам обезопаситься от злоумышленников и сохранить свои деньги.

Так же следует обратить внимание, что сайт должен быть адаптированным для мобильных устройств. Впрочем, большинство букмекеров имеют специальные приложения для Android и Iphone.

Вывод и пополнения

Что касается пополнения внутреннего баланса и вывода средств, в условиях агрессивной санкционной политики очень важно иметь возможность удобным способом пополнить счет или вывести средства из букмекерской конторы.

Букмекеры, представленные на нашем сайте, поддерживают переводы через популярные электронные платёжные сервисы, вроде: UMoney, киви и карточки российских банков. Также можно пополнить счет с помощью сотовых операторов Билайн, МТС, Мегафон и TELE2.

Однако обратите внимание, что нельзя вывести средства на счет мобильного оператора.

Пополниние счета Вывод средств

Так ли страшна верификация как её малюют?

С 2016 года в России начали регулировать букмекерский бизнес, издав соответствующий закон. С того момента букмекерские компании, которые занимаются онлайн-ставками, обязали работать через контролирующий органо – ЦУПИС. Помимо этого, появились такие обязательные процедуры, как, например, верификация (идентификация) игрока.

Верификация – это процедура, направленная на подтверждение достоверности предоставляемых клиентом данных о себе путем проверки этих сведений с использованием документов, удостоверяющих эту личность.

До вступления закона в 2016-м году на территории РФ сфера ставок была в серой зоне. Легальные букмекерские конторы могли принимать ставки только в стационарных отделениях. А онлайн был занят оффшорными букмекерами.

В новом законе говорится о том, что с этого момента и в России букмекерские компании могут официально предоставлять услугу ставок в онлайн. Но делать это могут лишь исключительно те компании, которые получили лицензию для работы на территории РФ. Каждый новый игрок должен помимо регистрации пройти процедуру подтверждения личности – верификацию. А сайты тех букмекеров, которые не получили лицензию на территории РФ, но продолжают работать, будут подвергать блокировке.

Что касается способов прохождения идентификации, то их можно выделить два:

Посетить отделение букмекера и пройти процедуру с помощью оператора. А также можно пройти верификацию у партнеров ЦУПИСа: в салонах сети «Евросеть»;

Верификацию для БК в большинстве случаев можно пройти и без посещения отделений. После регистрации вам будет предложено выбрать день и время для совершения видео-звонка с помощью Skype или WhatsApp.

Чем грозят ставки в букмекерских конторах без верификации?

В случае большого выигрыша, нелегальный букмекер может заблокировать игровой счет и отказать выводить денежные средства. Игрок в таком случае останется беззащитным и не сможет, например, подать в суд. Связано это как раз с тем, что у этой букмекерской конторы вообще нет права на осуществление деятельности в РФ.

Еще одной причиной ненадежности нелегальных БК является тот факт, что сайт букмекера в любой момент может быть заблокирован Роскомнадзором, а все ваши деньги, которые были на игровом счету, навсегда останутся у конторы.

Этим мы хотим сказать о том, что без идентификации личности по паспорту букмекерские конторы не будут нести перед игроком никакой ответственности. Они спокойно могут в любой момент заблокировать ваш счет, применив к этому случаю любое из своих правил, а вы ничего не сможете предпринять.

Именно поэтому мы рекомендуем делать ставки только в лицензионных букмекерских конторах. Несмотря на небольшие сложности в начале, в лицензионных БК игрок защищен на порядок больше, чем в офшорных.